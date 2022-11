La Guinée a été destituée de l’organisation de la CAN 2025 à cause notamment du manque d’infrastructures sportives. Le CNRD vient de se donner comme nouvelle priorité, la rénovation du stade du 28 septembre pour que la Guinée y reçoive ses matchs internationaux.

Ce jeudi à la Session Ordinaire du Conseil des Ministres, le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à l’état d’avancement de la réalisation des infrastructures dédiées à l’Organisation de la CAN.

Dans le même ordre, la décision de rénover le stade du 28 septembre a été instruite. Le budget y afférent et le plan de financement doit être soumis au conseil le plus tôt possible.

Le Conseil a instruit au Ministre :

– De redimensionner le projet après le retrait de l’organisation de la CAN ;

– De rénover le stade du 28 Septembre pour qu’il accueille les matchs internationaux à domicile ;

– De boucler avec le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le choix de financement global du projet afin de le présenter au Premier Ministre pour validation avant le 30 novembre 2022.