Les coalitions des partis politiques se sont réunies dans un réceptif hôtelier de Conakry ce jeudi 18 novembre 2021. Les acteurs politiques ont débattu autour du point qu’il juge essentiels pour la participation de la classe politique au processus de la transition en cours en Guinée. Au terme cette rencontre ils ont promis de désigner leur membre au CNT par consensus.

La rencontre qui a commencé à 10h s’est terminée vers 17 h. Au sortir de la réunion le président du parti MND porte-parole de circonstance de cette fédération naissante des partis politiques a fait un compte-rendu de leurs assises. Il a expliqué les trois points qui étaient à l’ordre du jour.

Pour le premier point, ils ont échangé sur la position de chaque parti face aux évènements en cours dans notre pays. Dr Ousmane Doré : « le premier point était d’échanger sur les perspectives des uns et des autres sur les enjeux de cette transition en cours et redéfinir effectivement le rôle de la classe politique. Je crois que ce point a été débattu largement. Nous avons pris acte des actions posés jusqu’ici qui vont dans le sens du rassemblement du peuple de Guinée. »

Pour Dr. Doré, le premier point a engendré la compréhension de la nécessité des partis politiques de former une coalition cohérente pour la réussite de la transition qui est le second point. Il rappelle que cette Guinée vient de très loin et qu’aucun parti politique à intérêt à ce que cette transition échoue, d’où l’intérêt de fédérer les efforts. « La réussite de cette transition incombe beaucoup à cette classe politique. Je peux vous assuré ici, que nous sommes avec des idéologies différentes et des stratégies électorales différentes mais nous sommes d’accord sur cette nécessité de l’union sacrée de la classe politique. La classe politique va faire des propositions et des recommandations. Le tout pour accompagner les autorités pour une sortie honorable et judicieuse de cette transition par l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes», souligne-t-il.

Le troisième point qui était sans doute sur toutes les lèvres concerne la désignation des membres des partis politiques au sein du conseil national de la transition. Là aussi Dr. Ousmane Doré n’a pas manqué de signaler que répartir 15 sièges pour 181 partis politiques n’était pas chose facile. Mais, il promet tout de même que les partis politiques vont désigner et précise-t-il « par consensus » leur représentant au sein de cet organe de la transition. Dans les jours à venir ces coalitions projettent deux réunions pour finaliser le processus de choix avec des critères bien définis.

2SOW