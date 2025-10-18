Après plusieurs mois d’interruption, l’Union des Forces Républicaines (UFR) a tenu, ce samedi 18 octobre 2025, son assemblée générale au siège national du parti, à Matam. Une rencontre très attendue, qui marque la reprise officielle des activités politiques de la formation dirigée par Sidya Touré, à un peu plus de deux mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Dans son discours, le vice-président de l’UFR, Boubacar Sadjo Baldé, est revenu sur la période difficile traversée par le parti, suspendu pendant plusieurs mois.

« Les responsables qui ont tenu durant cette période de suspension de sept mois ont fait preuve d’une grande résilience. Nous vous félicitons et nous vous remercions », a-t-il déclaré devant des militants venus en grand nombre.

M. Baldé a expliqué que, depuis le congrès du 30 mai dernier, l’UFR a travaillé sans relâche pour se conformer aux exigences du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

« Nous avons déposé un dossier complet, avec les noms des responsables, les statuts, le règlement intérieur et les rapports comptables certifiés des années 2021, 2022 et 2023 », a-t-il précisé, avant d’annoncer que ces démarches ont abouti.

« Mercredi dernier, nous avons reçu le certificat d’aptitude à l’exercice régulier d’activités politiques », a-t-il ajouté, brandissant le document signé par le ministre Ibrahim Khalil Konde.

Sous les applaudissements des militants et sympathisants, le vice-président de l’UFR a ensuite confirmé la participation du parti à la prochaine présidentielle, avec Sidya Touré comme candidat unique.

« L’UFR a un seul candidat : Sidya Touré, notre candidat », a-t-il affirmé, déclenchant une salve d’applaudissements dans la salle.

M. Baldé a toutefois tenu à rappeler les conditions nécessaires à une élection crédible.

« Pour aller aux élections, il faut que l’arbitre soit neutre. Nous demandons à l’administration d’assurer la neutralité et l’équité du processus électoral », a-t-il insisté.

En clôturant son intervention, le vice-président a appelé les militants à l’unité et à la mobilisation autour de leur leader.

« Continuez à vous engager, à rester unis et déterminés. Ne relâchez pas la pression. Continuez, continuez, et nous y arriverons », a-t-il exhorté, sous une ovation nourrie.

Avec cette reprise officielle, l’UFR fait son retour sur la scène politique guinéenne. Le parti mise désormais sur l’énergie de sa base militante et sur le leadership de Sidya Touré pour aborder avec confiance le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025.