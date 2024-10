Signé en novembre 2023, l’accord de partenariat entre le ministère des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger et la société de construction B2D prend de plus en plus forme. Ce projet ambitieux vise à permettre aux Guinéens vivant à l’étranger de s’offrir un bien immobilier dans la zone du Grand Conakry en toute légalité, à moindre coût, et dans des conditions sécurisées.

Le mardi 15 octobre 2024, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Abdoulaye Youla, a animé une conférence de presse aux côtés des responsables de la société B2D et du Directeur général des Guinéens établis à l’étranger, Mamadou Satiou Barry. Cette rencontre visait à faire le point sur les avancées du projet, ses objectifs et les privilèges qu’il offre aux Guinéens de la diaspora.

Ce projet, qui s’étend sur une superficie de 167 hectares située à Ansoumaniya Village, prévoit la construction de villas de haut, moyen et bas standings. Selon Abdoulaye Youla, des étapes importantes ont déjà été franchies, notamment l’aménagement du site, la réalisation des études sur les voiries et réseaux divers (VRD), et la construction de plusieurs villas.

« Ce méga projet illustre l’engagement du ministère des Affaires étrangères à répondre aux préoccupations majeures des Guinéens établis à l’étranger en matière d’acquisition foncière et de logement. Cette initiative devrait favoriser le retour de nombreux compatriotes en Guinée », a déclaré Abdoulaye Youla.

Le Directeur général des Guinéens établis à l’étranger, Mamadou Saitiou Barry, a, quant à lui, exprimé l’engagement de sa direction à veiller à l’aboutissement de ce projet. Il a rappelé que la diaspora est un acteur clé du développement de la Guinée, et que ce projet représente une opportunité unique pour les ressortissants guinéens à l’étranger de posséder un bien immobilier dans leur pays d’origine, en toute transparence. « Ce projet, fruit d’un travail de longue haleine, vise à rapprocher la diaspora de sa patrie. Il brise le mur de méfiance qui existait autrefois entre le ministère et les Guinéens de l’étranger », a-t-il ajouté.

Le projet bénéficie également du soutien de l’Association des Guinéens de la diaspora, qui voit en lui un moyen de renforcer les liens entre les expatriés et leur pays natal, tout en facilitant leur contribution au développement de la Guinée.

L’accord signé avec B2D inclut des mécanismes et dispositifs juridiques garantissant la sécurité des opérations d’acquisition immobilière, un point crucial pour la diaspora souvent confrontée à des problèmes de confiance dans le secteur foncier. La création d’une direction technique dédiée à l’habitat et au logement des Guinéens établis à l’étranger, au sein du ministère, témoigne de l’importance accordée à cette question.

Le Secrétaire général du ministère a conclu en saluant l’ensemble des acteurs ayant contribué à la mise en œuvre de ce projet, et en exprimant son espoir de voir un retour massif de la diaspora grâce à cette initiative.