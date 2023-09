UBA prône la connectivité avec le “Tastes of Africa Food Festival” et célèbre la diversité et la culture en marge de l’Assemblée générale de l’ONU.

La banque panafricaine, United Bank for Africa (UBA) Plc, s’apprête à mettre la diversité et les riches traditions culinaires du continent sur le devant de la scène internationale avec le très attendu “Tastes of Africa Food Festival”.

Le UBA Tastes of Africa Food Festival est une célébration vibrante de la cuisine, de la culture et de la diversité du continent qui reflète son histoire remarquable et sa tapisserie culturelle. L’événement se tient en marge des travaux de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) à New York, aux États-Unis, ce mercredi 20 septembre 2023.

Le festival alimentaire et culinaire vise à rassembler une communauté diversifiée de participants, y compris les participants à l’Assemblée générale de l’ONU et les Africains résidant à New York, pour s’embarquer dans un voyage de délices, au cours duquel ils pourront en savourant les mets les plus exquis qu’offre le continent africain.

La directrice générale de UBA America, Sola Yomi-Ajayi, qui s’est exprimée en prélude au Festival, a expliqué que UBA, en tant qu’institution financière internationale aux racines africaines, a choisi de promouvoir la culture à travers la nourriture, créant ainsi des liens par-delà les frontières.

Elle a fait savoir que les invités peuvent s’attendre à un délicieux assortiment de mets africains, soigneusement préparés par des chefs chevronnés, et s’immerger dans le dynamisme des traditions africaines, tout en expliquant que des chefs renommés d’Afrique et d’Amérique du Nord, notamment le chef ivoirien Jay – Jean-François et Tolu Roberts – Chef Eros, un chef nigérian de renommée internationale, seront sur place pour montrer leurs prouesses culinaires, en offrant une expérience culinaire inoubliable aux participants et aux spectateurs de l’événement. Ils seront également rejoints par d’autres chefs d’origine africaine vivant aux États-Unis.

« En tant que banque panafricaine, UBA a toujours été animée par un engagement profond à relier l’Afrique au monde. Notre vision dépasse les frontières et nous nous considérons comme plus qu’une simple institution financière » a-t-elle ajouté.

Et de poursuivre, « nous sommes ravis d’accueillir le festival alimentaire Tastes of Africa lors des réunions de l’AGNU à New York. Cet événement ne consiste pas seulement à savourer les saveurs exquises de la cuisine africaine, mais aussi à célébrer la richesse de la culture africaine. Il témoigne de l’engagement de l’UBA à promouvoir la diversité culturelle et l’unité, en jetant des ponts entre les continents grâce au langage universel de la nourriture. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour cet événement passionnant ».

Selon la DG de UBA America, à travers des initiatives telles que le festival Tastes of Africa, UBA vise à créer des plateformes qui favorisent les échanges culturels, renforcent les liens entre l’Afrique et la communauté internationale, et mettent en valeur l’immense potentiel du continent.

« Nous pensons qu’en célébrant la richesse culinaire et culturelle de l’Afrique sur la scène mondiale, nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension du continent et forger des liens durables qui favoriseront le progrès, l’innovation et la prospérité pour tous. L’UBA reste déterminée à être le pont qui relie l’Afrique au monde et le monde à l’Afrique, en unissant des cultures diverses et en créant des opportunités de croissance et de collaboration », a-t-ell fait observer.

UBA est une institution financière panafricaine de premier plan, offrant des services bancaires à plus de trente-sept millions de clients à travers 1 000 bureaux d’affaires et points de contact avec la clientèle dans 20 pays africains.

Présente à New York, Londres, Paris et désormais aux Émirats arabes unis, UBA relie les personnes et les entreprises à travers l’Afrique grâce à des services bancaires aux clients particuliers et aux entreprises, ainsi que des paiements transfrontaliers innovants et des transferts de fonds, le financement du commerce et des services bancaires connexes.