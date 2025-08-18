La récente sortie du Premier ministre guinéen Bah Oury, qui mettait en garde contre l’organisation de manifestations en Guinée, continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Plusieurs acteurs dénoncent les propos du chef du gouvernement, estimant qu’il est mal placé pour donner des leçons sur ce sujet. Parmi eux, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre du Bureau politique national du RPG arc-en-ciel, n’a pas mâché ses mots.

Il exige des autorités l’application des dispositions de la charte de la transition, qui reconnaît le droit à manifester, plutôt que de privilégier la répression.

« Je voudrais aussi expliquer à tous ceux qui disent aux organisateurs que la loi sera respectée à tous les niveaux qu’après l’explication, c’est d’appliquer la charte de la transition qui les guide actuellement. Il doit l’appliquer, son contenu comme tel. C’est tout ce que les Forces vives demandent », a-t-il déclaré, dénonçant un traitement à deux vitesses de la part des autorités.

« Vous ne pouvez pas laisser des gens qui vous soutiennent manifester et empêcher les autres aussi d’exprimer leur opinion », a-t-il ajouté, soulignant que les Forces vives n’appellent pas à la violence.

« Est-ce que les Forces vives appellent à des manifestations violentes ou bien à exprimer leur position sur le projet de Constitution ? Ou bien il n’y aura pas de campagne pour la Constitution ? C’est toutes ces questions qu’il va falloir poser au Premier ministre », a-t-il poursuivi.

Marc Yombouno invite Bah Oury à faire preuve de cohérence, rappelant que ce dernier avait lui-même présidé le comité d’organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara.

« Il n’a qu’à se souvenir de tout ça et faire en sorte que, s’il y a une manifestation, il puisse mettre en branle des forces de défense et de sécurité pour encadrer et non pour réprimer. Une manifestation bien encadrée n’a pas de violence », a-t-il insisté.

Pour ce cadre du RPG, les autorités doivent garantir aux opposants la liberté d’expression et de manifestation, au même titre que les partisans du régime.