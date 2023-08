Un jeune diplômé a été victime d’une arnaque d’un montant de 2 000 dollars américains. L‘acte s’est produit dans la soirée du mercredi 16 août 2023, à Sinfonia rails. La victime, Alpha Saliou Barry, est un jeune diplômé en MIAGE et gérant d’une agence de transfert d’argent.

C’est aux environs de 18 heures que le jeune a reçu la visite de deux personnes à bord d’un véhicule. Rencontré ce vendredi par notre rédaction, Alpha Saliou Barry est revenu sur la scène: «Deux personnes sont venues me voir dont un jeune et un vieux pour effectuer l’échange de 2000 $ en franc guinéen. Vu que je ne disposais pas suffisamment d’espèces sur place, j’ai envoyé mon petit chez ma voisine récupérer de l’argent. Au début, nous avions convenus de faire l’échange à 918 000 GNF pour 100 $. Ils m’ont remis une enveloppe et j’ai commencé à compter tout en examinant l’authenticité des billets qui étaient effectivement des vrais billets ».

Alpha Saliou Barry poursuit en disant que c’est au moment où il effectuait la vérification des billets que l’un des arnaqueurs a prétexté avoir reçu un appel l’informant que l’échange était plus élevé chez les autres cambistes. C’est en ce moment qu’ils ont voulu créer la confusion: « C’est pendant ce temps qu’ils m’ont dit de leur faire l’échange à 930 000 francs contrairement à ce qu’on avait conclu au départ. Je leur ai dit non, parce que ça ne m’arrange pas, tout en leur rendant leur argent. Ils ont commencé à me demander d’augmenter et on s’est entendu finalement de le faire à 919 mille. C’est à ce moment qu’ils ont échangé les enveloppes en me redonnant une autre enveloppe de 2000 $ qui ne contenait qu’un seul vrai billet. Ils ont pris l’échange en franc guinéen qui était de 18 millions 360 mille sans même vérifier, ils sont partis. J’ai remis l’enveloppe à mon petit d’envoyer chez mon ami qui est plus compétent que moi à la T8 pour vérifier, et ce n’est que là-bas que je me suis rendu compte que c’était des faux billets et eux, ils étaient déjà partis. Je leur avais demandé de patienter jusqu’au retour du petit, mais le vieux était très pressé. Il tremblait même, mais je ne me suis rendu compte qu’après leur départ ».

Ce n’est pas la première fois qu’Alpha Saliou Barry est victime d’arnaque. Récemment, il a été victime de la même situation de la part d’un homme en uniforme, avec qui, il a échangé des faux billets d’euros.