Le Premier ministre Bah Oury a présidé, ce vendredi 18 juillet 2025, la cérémonie de présentation des statistiques provisoires issues du Registre national des personnes physiques (RNPP) et du fichier électoral biométrique. Une étape-clé dans le processus de refondation administrative et démocratique de la Guinée.

Selon les données dévoilées par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le recensement a permis d’enregistrer 9 010 191 personnes âgées de 10 ans et plus, dont 6 748 923 électeurs inscrits sur le fichier électoral.

S’exprimant au nom du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, le chef du gouvernement a salué un « tournant décisif » dans la construction d’un État civil moderne, pilier de la citoyenneté et d’un système démocratique apaisé.

« Grâce à ce registre, les prochaines élections se dérouleront dans la sérénité, loin des crises récurrentes qui ont miné notre vie politique », a déclaré Bah Oury.

Le Premier ministre a également mis en avant l’enjeu économique de cette réforme, soulignant que l’investissement consenti pour le recensement constituait une base durable pour l’organisation d’élections crédibles à moindre coût.

« Le coût initial est un investissement à long terme. Il nous permettra de mener des consultations électorales transparentes, avec un fichier fiable, sans dépenses excessives. »

Dans la foulée, le chef du Gouvernement a lancé un appel à l’ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués, à intensifier les efforts de sensibilisation autour du projet de nouvelle Constitution, qui sera soumis à référendum le 21 septembre 2025.

« Nous posons aujourd’hui les fondations d’un État solide, en paix avec lui-même et résolument tourné vers l’avenir », a-t-il conclu.