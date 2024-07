Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le Général Ibrahima Kalil Condé, a dévoilé ce jeudi 18 juillet 2024 les objectifs visés par les autorités de la transition concernant l’évaluation des partis politiques en Guinée.

À l’occasion d’un atelier de restitution organisé ce jeudi, le ministre a d’abord critiqué le mode de création et de fonctionnement des partis, les accusant de favoriser le repli identitaire et la violence.

Selon lui, depuis plus de trente ans, l’espace politique guinéen a connu des mutations sans cadre juridique. “Les partis politiques sont créés par copinage, comme des entreprises privées, et la violence accompagne certaines alliances électoralistes”, a dénoncé le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

En lieu et place d’être des forces de proposition et des instruments de participation à l’édification de la nation, les partis politiques se seraient transformés en outils de propagande et de repli identitaire, à en croire le ministre Condé. Il souligne qu’aucun État de droit ne saurait se construire dans un tel environnement.

C’est pourquoi, déclare-t-il, “nous devons tous accepter d’assainir notre échiquier politique afin de consolider nos acquis démocratiques et solidifier l’État de droit”.

À l’issue des travaux entamés en juin 2024, les partis politiques recevront des certificats d’évaluation et une base de données fiable sera mise en place au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Les partis non conformes recevront des notifications, et ceux non identifiés seront traités conformément aux dispositions de la charte des partis politiques en Guinée.

“Aucun parti politique ne sera laissé pour compte, mais la loi s’appliquera avec rigueur. C’est aussi cela un aspect important de la refondation. Le chemin est long, mais nous allons le parcourir ensemble”, a affirmé le ministre.

Le ministre a également souligné que l’évaluation deviendra le mode de gestion et de contrôle des partis politiques, renforçant ainsi le cadre démocratique et institutionnel du pays.

Par ailleurs, si cette initiative vise à établir un environnement politique plus transparent et responsable, essentiel pour la stabilité et le développement, certains observateurs craignent une stratégie pour restreindre l’espace politique du pays.