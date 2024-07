Le rapport provisoire de l’évaluation des partis politiques par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, menée entre juin et juillet 2024, a été rendu public ce jeudi 18 juillet 2024.

En présence des représentants des différents partis politiques, le ministère a, à travers un atelier, procédé à la restitution du rapport provisoire. À la sortie de cet atelier, certains partis ont exprimé leur mécontentement, notamment le MoDeL d’Aliou Bah.

“Nous avons constaté une confusion totale sur ces résultats. Ils ne correspondent pas à l’évaluation que nous avons faite. Nous allons poser le problème, et nous espérons que nos préoccupations seront résolues. Nos griefs concernent de nombreux points, par exemple au niveau des statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres fondateurs, du titre foncier, etc. J’ai remarqué sur le résultat qu’ils ont mis ‘NON’ devant tous ces points alors que nous avons fourni toutes les informations relatives à ces critères. Nous remplissons tous les critères d’évaluation et avons pris soin de mobiliser tous les documents et de les mettre à leur disposition sur la base de la liste qu’ils ont fournie. Nous ne comprenons pas pourquoi les résultats sont contraires à ce que nous avons présenté”, a déclaré Moïse Diawara, président du bureau national des jeunes et représentant du MoDeL sur place.

“J’ai échangé avec le technicien, lui-même ne comprend pas ces résultats. Il a reconnu que nous avons pris soin de mettre toutes les informations à sa disposition. Quand j’ai attiré son attention sur le statut, il a dit qu’il était également surpris et qu’il avait constaté lui-même une incohérence. Nous espérons qu’ils vont nous rétablir et mettre à notre disposition les vrais résultats. En tout cas, nous ne sommes pas d’accord avec ces résultats”, a-t-il conclu.