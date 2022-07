Le ministre de la justice, Garde des Sceaux a eu un tête à tête avec l’ambassadeur de États-Unis en Guinée Troy Damian Fitrell ce lundi 18 juillet 2022. Ils ont discuté sur des questions de coopération bilatérale en matière des droits de l’homme.

Pour Troy Damian Fitrell, «c’est une opportunité d’explorer la coopération entre les Etats-Unis et la Guinée» et « un honneur de connaître», Alphonse Charles Wright et sa vision pour la Guinée dans le domaine de la justice.

Au menu de cette rencontre, les deux hommes ont abordé le dossier du massacre du 28 septembre. À ce sujet, monsieur Troy a salué les avancées significatives en ci-peu de temps et promet d’appuyer le pays. «Après plusieurs années, on peut avoir la justice sur ces événements. Je suis très content de voir cette avancée. Nous allons explorer l’opportunité d’appuyer la procédure et tout le système de justice en Guinée», a-t-il promis.

C’est une coutume pour les ambassadeurs et d’autres institutions de prendre contact avec les autorités judiciaires. Mais la particularité de cette rencontre pour Alphonse Charles Wright est la volonté manifeste du président de la transition de faire « justice la boussole» et faire la lumière sur le dossier du 28 septembre 2009.

«La particularité de cette visite, c’est qu’elle intervient à un moment où le président de la transition, comme il l’a promis et cela est en train d’être réalisé, a dit que la boussole va être désormais l’orientation de ses actions. Il pris la responsabilité devant l’histoire, d’instruire au garde des sceaux d’organiser sans délai d’ici le 28 septembre 2022 le procès présumé de crimes de masse», explique le chef du département de la justice guinéenne.