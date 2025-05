Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 17 mai au siège du parti, Abdoulaye Bah, coordinateur des fédérations de l’intérieur, s’est exprimé sur le différend opposant sa formation politique à Ousmane Gaoual Diallo, ancien coordinateur national de la communication de l’UFDG, aujourd’hui ministre et porte-parole du gouvernement.

Dans son intervention, il a exprimé son incompréhension face aux multiples reports du verdict attendu dans cette affaire. “On ne comprend pas pourquoi la justice retarde la décision. On espère que cette justice va être courageuse pour nous donner raison, parce qu’on a raison”, a-t-il déclaré.

Évoquant le départ d’Ousmane Gaoual Diallo du parti, Abdoulaye Bah a dénoncé une absence de procédure formelle : “Je ne comprends pas qu’un cadre comme ces gens-là puisse aller ailleurs sans avoir notifié un acte de démission. Ousmane Gaoual Diallo a fait un acte de démission, il a fait ce qu’on appelle en droit administratif un abandon de poste. Il était le coordinateur national de la communication du plus grand parti politique de la Guinée. Est-ce qu’il avait le droit de partir comme ça ? Non !”, a-t-il lancé devant les militants.

Il a ajouté que l’UFDG aurait pu porter plainte, mais a choisi de ne pas le faire : “Si l’UFDG voulait, on aurait porté plainte pour avoir abandonné le poste de communication. Ça se fait dans les entreprises : si vous abandonnez un poste de responsabilité qui vous a été confié, qui repose sur la confiance et l’expertise, vous partez comme un oiseau. Je vous assure, l’entreprise ou l’institution est en droit de vous poursuivre. Pour sabotage, abandon de poste.”

Concernant les attentes du parti vis-à-vis de la justice, Abdoulaye Bah se montre confiant et espère une issue favorable. “La décision de la justice était prévue le 9 mai dernier, ça n’a pas été fait. Ensuite, le 16, et hier encore, on a annoncé un nouveau report d’une semaine. Le 23, on espère que Mme la juge rendra la décision. Donc, s’il vous plaît, donnez à l’UFDG son droit de continuer ses activités”, a-t-il conclu.