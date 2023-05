Ce mercredi, Liverpool FC a mis fin à tout suspense concernant la suite de l’aventure de Naby Keita dans ses rangs. Le club anglais a officialisé le départ du milieu guinéen à l’issue de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Ce week-end, un adieu viendra clore cet épisode de leur histoire commune.

Après cinq saisons dans la Mersey, Naby Keita va devoir se trouver une autre destination. Le milieu de terrain guinéen, dont le contrat expire le 30 juin prochain, ne sera pas prolongé et quittera Liverpool à l’issue de la saison.

« Nous pouvons confirmer que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain quitteront le club à l’expiration de leurs contrats cet été », a publié le club anglais sur ses canaux de communication.

A 28 ans, l’international guinéen qui compte 50 sélections pour 11 buts ferra ses adieux à Anfield lors du dernier match de championnat à domicile, ce samedi contre Aston Villa à l’occasion de la 37e journée de championnat.

« Des hommages particuliers seront rendus au quatuor à Anfield, et d’autres suivront à la fin de la saison », a aussi annoncé le club anglais.

Depuis 2018, Naby Keita a tant bien que mal essayé d’écrire son histoire dans la ville anglaise de Liverpool, cependant, des blessures à répétition et les irrégularités que celles-ci provoquent, obligeront le quatrième joueur le plus cher de l’histoire du club à se contenter d’un second rôle. Il participe néanmoins à remporter le titre de Premier League en 2020, le premier du club depuis 30 ans et la prestigieuse Ligue des champions en 2019.