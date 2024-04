Le procès en appel de l’ancien ministre de la Santé sous le régime Alpha Condé, le médecin chef Rémy Lamah et la société SOGUIMAP SARL, s’est poursuivi ce jeudi 18 mars 2024, devant la chambre des appels de la Cour de répression des informations économiques et financières (CRIEF). L’affaire a de nouveau été renvoyée au 16 mai 2024 pour la suite des débats.

Le 14 mars dernier, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières avait sollicité auprès du juge un audit du contrat de passation de marché du second contrat signé par l’ancien ministre de la Santé, général Rémy Lamah avec la société ZMC. L’audit a été fait et les documents ont été déposés devant la chambre d’appel de la CRIEF. Les différentes parties au procès ont sollicité un temps leur permettant de prendre connaissance du contenu du rapport d’expertise.

C’est pour cette raison que le juge Daye Mara a décidé de renvoyer l’affaire au 16 mai 2024 pour la suite des débats.