La journaliste Aminata Conté poursuivie par l’ancien ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, dans une affaire d’audios, a obtenu une liberté sous contrôle judiciaire après plus d’un mois de détention provisoire. La décision a été rendue dans la soirée de ce jeudi 18 avril 2024, par la Cour d’appel de Conakry.

“Nous avons obtenu une décision qui remet en liberté Aminata Conté et son médecin. Mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire”, a déclaré Me Fodé Kaba Chérif, l’un des avocats des accusés que nous avons joint au téléphone ce soir.

Pour rappel, Aminata Conté a été inculpée pour des faits présumés d’atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique et interruption volontaire de grossesse, et placée sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry le 8 mars dernier, par le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Kaloum. Son médecin avait été inculpé pour complicité et placé également en détention.