Le procès très médiatisé du vlogueur guinéen, Guidhô Fulbhé, se poursuivra ce vendredi 19 avril 2024, au Tribunal de première instance de Kaloum.

Accusé de tentative de complot contre l’État guinéen, Fulbhé avait plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés, lors de la dernière audience, avant de prendre la parole pour expliquer les circonstances de son arrestation.

Mamadou Baïlo Diallo, également connu sous le nom de Guidhô Fulbhé, a évoqué son arrestation survenue le 19 novembre 2022. « Le 12 novembre 2022, j’ai quitté Labé pour aller à Koundara pour récolter le riz. Le 19 novembre 2022, on m’a appelé pour me dire que les agents sont venus à ma recherche. Ils sont allés me chercher dans mon champ, ils m’ont mis aux arrêts. Ils m’ont demandé où est mon arme, ils m’ont ligoté les mains au dos. On a bougé à 7 heures, direction Conakry. Ils m’ont envoyé d’abord au camp Samory Touré. Puis, on m’a séquestré pendant 24 jours à la direction générale de renseignement intérieur. Après là-bas, ils m’ont déféré à la DPJ, puis au tribunal de Kaloum et après à la maison centrale. Depuis le 15 décembre 2022 je suis à la maison centrale de Conakry. Je demande au tribunal, je prie le tribunal, parce qu’ils sont tous des jeunes, de me libérer. On me cherchait tout simplement parce que j’ai présenté publiquement une photo avec une arme pour effrayer Alpha Condé. Cette photo n’a tué personne, cette photo n’a blessé personne. Cette photo n’était pas prise en Guinée. C’était juste pour faire peur à Alpha Condé. Maintenant il a été enlevé, j’étais très content. Tellement content que j’ai mis la musique de Fodé Baro et j’ai dansé. Tout le monde a vu ça. J’avais envoyé toute ma famille au Sénégal, parce que j’étais en exil. Quand Alpha Condé a été enlevé au pouvoir, je suis rentré en Guinée avec ma famille. Maintenant, les gens avec qui je comptais beaucoup m’ont mis aux arrêts », avait déclaré Mamadou Baïlo Diallo.

Ces déclarations sont intervenues dans un contexte tendu où Fulbhé cherche à démontrer son innocence face aux accusations portées contre lui.