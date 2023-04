C’est plus qu’un conte de fée, le guinéen Nassirou est allé à la rencontre de son amour, la chanteuse nigérienne Tichou. Au cours de leur rencontre le gentleman guinéen a largement exprimé son attachement et ressenti vis à vis de la conceptrice du titre ‘’Je veux un homme comme Toumba ‘’, la belle artiste chanteuse nigérienne Tichou.

L’engagement et la détermination du guinéen Nassirou a fini par porter fruit, après plusieurs tentatives il a eu la chance de rencontrer celle qui fait battre son cœur. À cette occasion chaleureuse l’homme guinéen polygame a clairement exprimé son amour à Tichou. Droit dans les yeux avec un franc parlé précis, l’amoureux a saisi sa chance lors de cette rencontre d’échange et débat pour exprimer ses sentiments et aussi répondre à la curiosité de sa tendre et prétendante chère Tichou.

Cet échange de plus de 27 min diffusé sur les réseaux sociaux a été transcris par un de nos journalistes ci-dessous nous vous invitons à lire l’essentiel de leur conversation.

Dans un premier temps la reconnaissance

Nassirou : Elle a rendu visite à la famille de Koto Toumba. Pour moi, elle a rendu visite à chacun de nous et à nos parents. Je suis-là pour retourner cet ascenseur au nom de tous les Guinéens. Voyez en nous deux (2) tout le peuple de Guinée, venus exprimer ses émotions, sa réponse positive vis-à-vis de tout ce qui s’est passé depuis que tu as adressé tes sentiments publiquement pour tout un pays ça nous a vraiment touchés au plus profond de chacun de nous. Nous te serons éternellement redevables quoi que nous fassions aujourd’hui, pour être à la hauteur de ce grand honneur nous ne pourrons jamais l’égaler. Pourquoi parce que tu as toujours le mérite d’être le précurseur et l’élément déclencheur ça, c’est au niveau global.

Déclaration d’amour

Nassirou : Au niveau individuel, je réitère la sincérité de mes sentiments à ton égard. C’est un sentiment réel, un sentiment véritable, pas n’importe quel amour (rire) depuis un moment j’ai ouvert les yeux davantage que j’éprouvais un véritable amour celui qui est contraire d’un simple amour ou d’une admiration, un amour de mariage. Ce véritable amour que je ressens pour toi je peux le dire clairement les yeux dans les yeux et à la face du monde parce que c’est de ce qu’il s’agit. Ça serait un grand honneur et un souhait que tu acceptes de m’épouser. Cependant, je te rassure d’avance je suis prêt à accepter la volonté globale de Dieu.

Début des hostilités : questions réponses

Tichou : Bienvenue, je suis très contente (sourire). J’ai entendu ce que tu as dit machaallah, merci !

Je voudrais savoir si tu as en parlé à tes femmes et qu’est-ce qu’elles pensent de moi une artiste chanteuse nigérienne, eux elles pensent quoi de cela ?

Nassirou : Merci de prendre cette spécificité je réponds clairement et sincèrement à ce niveau moi je suis traditionaliste lorsque j’ai suivi pour la première fois ton intervention sur les réseaux sociaux j’ai tout de suite communiquer avec moi-même dans mon intérieur une artiste musulmane et avec ton voile qui est constamment là, au-delà du voile j’ai connu des nigériennes à Gamal (Université Gamal Abdel Nasser de Conakry) dont l’un d’entre eux m’a enseigné le Coran qui est mon maître coranique nigérien. Quand j’ai eu le ressenti j’ai en parlé à mes parents. Ensuite, ce fut au tour de mes femmes,… ça n’a pas été facile toute de suite, mais j’ai fait un effort de sensibilisation et de communication elles (femmes) adhèrent à mon projet.

Tichou : Qu’est ce qui te fait ressentir cet amour en vers moi ? Tu peux me dire ?

Nassirou : ‘’Le cœur a ses raisons que la raison même ignore’’, ce véritable amour on ne décide point ou on ne choisit pas ce n’est pas quelques choses que nous commandons, c’est comme le battement de notre cœur on ne contrôle pas cela, et le cœur est l’organe dépositaire de l’amour c’est quelques choses qui se révèle en nous que l’on ressent et qu’on découvre et que l’on exprime et qui se manifeste en nous.

Tichou : L’amour que tu as envers moi, c’est naturel si je comprends bien. C’est ce que tu essayes de me dire toi-même tu ne sais pas ?

Nassirou : Je l’ai découvert je l’ai approuvé je l’ai porté et je l’ai exprimé.

Tichou : Si vraiment tu étais sincère est ce que tu étais obligé de l’exprimer sur les réseaux ? Tu pouvais me rencontrer comme tu viens de le faire que sur les réseaux ?

Nassirou : Je l’ai essayé, il y’a des traces de mes essaies, j’ai commencé par prendre le contact. Je suis parvenu à atteindre ton manager qui je dirai n’a pas été coopératif en mettant en contact avec toi. Quand j’ai quitté Labé, j’ai accompagné mes parents à Conakry. Nous sommes allés déposer des noix de colas auprès de la communauté nigérienne vivant en Guinée.

C’est après ça j’ai commencé à exprimer les choses sur Guineematin et avant de passer sur le reste des médias en ligne et parallèlement j’ai continué jusqu’à ce que j’ai pu avoir un contact direct avec toi suite à une grève de la faim que j’ai observé pour exprimer mon désaccord malgré mes multiples efforts et tentative pour rentrer en contact avec toi. J’ai choisi ce moment-là, la nuit de layloutou ghadry pour t’exprimer tout mon sérieux sur ce que je ressens pour toi .

Tichou : Je crois que tu as regardé ma chanson, tu as écouté tout dans ma chanson je dis je veux un homme comme Toumba, Toumbarek. Avoir un homme comme Toumba est très rare oui il n’y a pas son deux un homme comme Toumba est unique. Est-ce que tu es comme Toumba car dans ma chanson, j’ai bien dit je veux un homme comme Toumba. J’ai dit à cause de lui je pourrais bien épouser un guinéen.

Nassirou : J’ai de l’admiration pour Toumba à ma qualité de métaphysiciens je confirme cela. Cependant, pour moi dire que Toumba est le plus fort que tous les guinéens est une insulte sans aucune exagération. Toumba est certes fort, mais il a une famille. Il a appris tout ce qu’il a appris. Cela veut dire logiquement, c’est tout à fait pensable qu’il y ait comme lui ou plus que lui à l’échelle du pays. Je ne suis pas moins que Toumba.

Tichou : Nassirou est venu au Mali. Il a dit et il l’a fait. Je remercie les guinéens et je te remercie d’avoir effectué le déplacement de la Guinée jusqu’ici. Je vous aime et je suis reconnaissant car je suis ici aujourd’hui, c’est grâce vous les guinéens, merci et merci.

Nassirou : Merci aussi