La coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheures, titulaires de Master et de Doctorat ou de diplôme jugé équivalent engagés non-reclassés ont saisi à travers un mémorandum le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry.

Ces enseignants-chercheurs en formation à l’étranger demandent à travers leurs points focaux le rétablissement de l’ensemble des concernés dans leurs droits. Parmi les points de revendications figurent entre autres :

1. Le reclassement des Enseignants-chercheurs engagés non-reclassés, détenteurs de Master, de Doctorat ou de diplôme jugé équivalent au grade Assistant au compte de l’année universitaire en cours (2023-2024) conformément au protocole d’accord entre le Gouvernement et le SNEASURS en date du 20 juillet 2023.

2. L’intégration et la prise en charge des Enseignants-chercheurs engagés non- reclassés, détenteurs de Master, de Doctorat (Ph.D) ou de diplôme jugé équivalent conformément au contenu du Decret D/2024/0027/PRG/CNRD/SGG en son article 5 qui stipule que « les fonctionnaires titulaires du grade d’Assistant/Attaché de Recherche, détenteurs de Master ou d’un diplôme jugé équivalent sont intégrés et reclassés dans la hiérarchie A2, au grade 3, Échelon 1, Indice 2506»;

3. L’ajout des enseignants-chercheurs engagés non-reclassés détenteurs de Master ou de diplôme jugé équivalent sur des listes demandées récemment par le ministère de l’Enseignement supérieur conformément à la note circulaire 0602/MESRSI/CAB/2024 en date du 01 mars 2024.