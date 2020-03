Guinée: 11 centrales syndicales décident de déclencher une grève de soutien au Slecg

Suite au report des négociations annoncées entre le gouvernement et le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, le secrétaire général de l’USTG a affirmé que les centrales syndicales qui portent soutient aux Slecg entameront une grève générale le jeudi 19 mars 2020.

La rencontre entre une délégation gouvernementale et le bureau exécutif du Slecg devait avoir lieu hier mardi 17 mars, à Conakry. Mais elle a été reportée pour le fait qu’une délégation de haut niveau de la Cédéao était attendue en Guinée, selon l’équipe gouvernementale.

Après ce report, aucune autre date n’a été proposée aux membres du Slecg. Ce qui explique la « mauvaise foi » du gouvernement Kassory à satisfaire les exigences des enseignants.

« Malgré nos différents courriers, les multiples contacts et le protocole d’accord du 10 janvier 2019, dans le souci d’aplanir nos différends nous sommes tenus à faire valoir vos droits légaux et légitimes pour faire aboutir à nos revendications. Le présent courrier tient lieu d’avis de la grève générale à partir du jeudi 19 mars 2020” précise le secrétaire général de l’USTG Abdoulaye Sow, au nom des centrales syndicales dont: USTG, ONSLG, COSATREG, UGTG, CGTG, CGSL, UDTG, SIFOG, UNTG et CONASYG.