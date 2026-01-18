Décédé le 6 janvier 2026 à Conakry, le colonel Claude Pivi sera inhumé le vendredi 23 janvier prochain dans son village natal, situé à Pont Diani, dans la préfecture de Macenta. L’information a été rendue publique par sa fille, Pivi Zena Grâce, à travers une publication sur sa page Facebook.

« La famille Pivi, touchée par le deuil et dans une profonde tristesse, a le regret de vous annoncer que l’enterrement de notre très cher père Jean-Claude Pivi aura lieu le vendredi 23 janvier dans son village natal, à Pont Diani, dans la préfecture de Macenta », a-t-elle écrit, avant de lancer un appel au soutien : « Votre présence et votre soutien nous réconforteront. »

Ancien haut responsable du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et officier connu de l’armée guinéenne, Claude Pivi laisse derrière lui une famille endeuillée.

Dans un message empreint d’émotion, sa fille a rendu hommage à un père qu’elle décrit comme un homme de valeurs et de loyauté. « C’est avec une immense douleur que nous disons au revoir à notre père. Il était notre roc, notre guide, l’homme qui nous a appris la force, l’amour et la loyauté. Sa sagesse et sa générosité nous manqueront chaque jour », a-t-elle témoigné.

Pour rappel, le corps du colonel Claude Pivi avait été remis à sa famille le mercredi 14 janvier 2026 à l’hôpital Ignace Deen de Conakry.