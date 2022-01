Vingt quatre heures après la désignation de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole du CPP, Sidya Touré et compagnie, qui ne voulaient pas de cette désignation, ont créé le Forum des partis politiques (FPP) ce mardi 18 janvier 2022.

Ce sont le FNDC politique, la CPR, la COPED, l’AD, la CPA, l’APAD, la COPAM et GDE-CODEG. Au sortir de cette réunion qui s’est tenue à huis clos, Aliou Bah du MoDeL, a fait savoir que ces coalitions ont décidé de regarder dans la même direction afin de poursuivre les travaux sur «les différentes thématiques que nous avons identifiées pour apporter notre contribution à la bonne marche de la transition. Ce sont des thématiques en rapport avec la constitution, l’organe de gestion des élections, le fichier électoral, le chronogramme et la durée de la transition entre autres. Nous avons constitué des commissions qui sont entrain de travailler afin de rendre public et de déposer aux autorités de transition, les différentes propositions qui sont formulées par les uns et par les autres ».

De son côté, le président de l’Union des forces républicaines (UFR) et membre du FNDC politique, Sidya Touré, a rappelé l’objectif de ce forum: « Nous nous sommes réunis ici, en huit coalitions politiques. Et nous avons constitué un forum des partis politiques. L’objectif est de travailler sur les cinq (05) thèmes qu’il vient de citer. Une fois qu’on a fini de déposer nos propres rapports, nous allons répartir vers les autres pour dire est-ce que nous avons les mêmes points de vue sur la constitution, sur le fichier électoral. D’une façon ou d’une autre, nous allons nous retrouver puisque les thèmes sont les mêmes ».