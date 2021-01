Ibrahima Kassory Fofana a été reconduit le vendredi 15 janvier 2021, pour diriger une nouvelle équipe gouvernementale. Mais avant la mise en place de ce gouvernement, il a décliné ses priorités au cours d’un entretien accordé aux journalistes de la Télévision nationale.

Le Premier ministre a évoqué son sentiment de responsabilité par rapport à la charge qui va peser “à partir de maintenant[…]”. Après avoir remercié le Chef de l’État pour la confiance renouvelée, il a démontré les réalités qui découleront du thème “gouverner autrement”, auquel Alpha Condé fait allusion.

«Et le contrat qui nous lie au titre du décret qu’il vient de signer par lequel il me demande de mener les réformes hardies pour que la Guinée aille vite et que son programme social, pour que les plus pauvres profitent des avantages de la croissance, réussisse très rapidement », soutient Ibrahima Kassory Fofana.

Comme le Président de la République, Kassory ne cesse d’avertir souvent sur “la chasse aux sorciers” en vue de lutter contre la corruption. Par ailleurs, il explique que les réformes qu’il devra mettre en place viseront tout d’abord la lutte contre la corruption.

«Ces réformes ont pour toile de fond l’économie des ressources pour que les déperditions que nous connaissons aujourd’hui liées à la corruption ambiante puissent cesser, pour que la Guinée puisse trouver des moyens de sa politique. Le contexte international oblige cela. »

Il poursuit que ceci permettra à la réduction de l’extrême pauvreté. D’où la “prospérité partagée”, indiquée par le Chef de l’État.

« Quand le président me demande d’aller vite parce qu’il a pris des engagements de sortir ce pays de l’extrême pauvreté à l’horizon 2025, c’est une grande responsabilité. Cela signifie sortir 6 millions de Guinéens de la pauvreté absolue. C’est cela le mandat qui est le mien. Et j’y vais avec responsabilité, fermeté et engagement», a martelé le Chef de gouvernement.

«Les tendances sont bonnes», défend Kassory Fofana. «Les résultats du Pr Alpha Condé sont excellents. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est les chiffres attestés par les partenaires internationaux qui le disent. La Banque mondiale a revu les perspectives de croissance en Afrique.»

Il rappelle que la Guinée fait partie des 10 premiers pays qui vont connaitre en 2021 une croissance importante. «Sur ces 10 premiers, dans la région ouest africaine, il n’y a que la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Cap-Vert. Donc ce sont les trois pays pilotes de la sous-région qui vont atteindre un taux de croissance supérieur à 5 points et demi.»

Le Premier ministre affirme que, booster cette croissance en mettant l’accent sur la mobilisation des ressources intérieures de manière à élever l’argent interne et faire face à nos besoins de développement, constitue le mandat qui lui a été confié au titre de cette reconduction.