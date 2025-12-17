Lancée le 27 mai 2024, la reconstruction de la route Labé–Mali peine toujours à atteindre un niveau d’avancement satisfaisant. Si des progrès notables sont enregistrés sur les lots 1 et 2, de nombreuses interrogations demeurent concernant le lot 3, dont le démarrage se fait toujours attendre.

Invité de l’émission « Heure du bilan », le ministre des Infrastructures et des travaux publics, Laye Sékou Camara, a apporté des éclaircissements sur les raisons de ce retard, revenant d’abord sur l’état de dégradation avancée de cet axe à dimension interrégionale. « La route Labé–Mali fait partie des axes nationaux majeurs qui se sont fortement dégradés faute d’un entretien régulier. À l’origine, cette route était parfaitement circulable : le trajet pouvait se faire en environ deux heures. Mais avec le temps, de petites dégradations sont apparues sans qu’elles ne soient corrigées à temps. L’absence de maintenance a conduit à une dégradation progressive et profonde de l’infrastructure.

Aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un simple entretien, mais bien d’une reconstruction complète. Cette reconstruction repose sur de nouvelles études techniques, intégrant un redimensionnement de la route, ainsi qu’une révision partielle du tracé, afin de répondre aux normes actuelles de sécurité, de capacité et de durabilité.

La reconstruction permet également de corriger certains tracés hérités de l’époque coloniale, notamment dans les zones accidentées ou dangereuses. Des points critiques seront rectifiés afin de faciliter le passage des véhicules lourds, améliorer la sécurité routière et garantir une meilleure fluidité du trafic. » Évoquant la structuration du projet, le ministre a précisé que la route Labé–Mali est subdivisée en plusieurs lots. « Les lots 1 et 2 sont déjà engagés sur le terrain.

En revanche, le lot n°3 a connu un retard, non pas pour des raisons techniques, mais à cause d’un contentieux lié à la procédure de passation du marché. Des entreprises ont contesté l’attribution, ce qui a conduit à la saisine de la commission d’éthique du bailleur. Cette commission a procédé à une réévaluation complète du dossier. Une fois sa décision rendue, le marché sera attribué à l’entreprise retenue, permettant ainsi le démarrage effectif des travaux sur ce lot. »

Axe stratégique pour la préfecture de Mali, le désenclavement des zones rurales et la connexion avec les zones frontalières, la route Labé–Mali occupe une place centrale dans la politique infrastructurelle du gouvernement. Pour le ministre des Infrastructures, sa reconstruction « est donc une priorité nationale et s’inscrit dans la vision globale de modernisation du réseau routier guinéen. »