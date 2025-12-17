En prélude à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain, la Direction générale des élections (DGE) a procédé, ce mardi 16 décembre 2025, à la mise en place de 375 commissions administratives de centralisation des votes (CACV).

La cérémonie s’est tenue dans les locaux de la DGE, en présence des mandataires des neuf candidats en lice.

Elle s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions du Code électoral, notamment les articles 103 et 104, qui encadrent la création, la composition et le fonctionnement des organes chargés de la centralisation des résultats électoraux.

S’exprimant à cette occasion, la directrice générale des élections, Djénabou Touré, a apporté des précisions sur les modalités de désignation des commissions ainsi que sur le mécanisme de centralisation des résultats, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.

« Nous tirons au sort au niveau national parce que c’est une élection nationale. Nous avons 9 candidats en lice et nous avons plus de 375 CACV à mettre en place. À l’extérieur, nous n’avons pas de commission administrative de centralisation. Les centralisations sont faites par la direction générale des élections, puis on vous envoie des procès-verbaux », a-t-elle expliqué.

Par ailleurs, la DGE a procédé à la remise de documents à l’Office national de l’état civil (ONECI) ainsi qu’à l’Union des radios et télévisions libres de Guinée (Urtelgui), dans le cadre des préparatifs liés à l’organisation du scrutin présidentiel.