Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), depuis décembre 2021, Mandian Sidibé est limogé le 14 décembre 2024 à la tête de cette régie financière importante de l’État pour mauvaise gestion.

Ancien directeur général de la radio Planète FM, il était connu pour ses critiques acerbes du régime d’Alpha Condé, souvent perçues comme un règlement de comptes. Parmi ses accusations, il reprochait à l’ancien président Alpha Condé d’avoir vendu le port autonome de Conakry.

Mandian Sidibé sera-t-il poursuivi ? Difficile à dire. Dans des conditions normales, lorsqu’une personne est limogée pour mauvaise gestion, la justice devrait immédiatement se saisir du dossier pour clarifier la situation.

Car, il est clair que la poursuite des responsables de mauvaise gestion contribue à renforcer la transparence et à maintenir la confiance du public dans les institutions. Si un cadre est limogé sans enquête, cela peut laisser place à des doutes et à des suspicions de corruption ou de favoritisme dans l’administration. Dans le cas de l’ex-DG de l’OGP, les employés avaient exigé son départ pour mauvaise gestion, incapacité, et le paiement d’arriérés de salaires dépassant les cinq mois.

Faut-il s’attendre à son retour aux affaires ? Cette possibilité n’est pas à exclure. En effet, plusieurs cadres limogés après leur implication dans des scandales de corruption ont été réintégrés dans leurs fonctions ou affectés à d’autres postes.

De plus, le dossier de plusieurs hauts responsables cités dans des scandales impliquant des malversations financières, des violations du code des marchés publics, des contournements des règles de la concurrence, de la corruption aggravée, du détournement de fonds publics et de l’enrichissement illicite a été classé sans suite par la CRIEF, garantissant ainsi un traitement de faveur pour ces cadres, qui continuent d’occuper des fonctions importantes au sein de l’administration. Cela rappelle la pratique d’Alpha Condé, qui créait un “garage” à la présidence pour y nommer des anciens ministres comme conseillers.

Le cas de Mandian Sidibé offre deux leçons. La décision du général Mamadi Doumbouya de le limoger pourrait dissuader d’autres responsables de suivre de telles pratiques afin de préserver leur crédibilité.

Cela pourrait aussi n’être qu’un bluff destiné à tromper l’opinion publique sur les vrais enjeux de la situation politique du pays, à moins de deux semaines de la fin du chronogramme de la transition signé entre la junte et la CEDEAO.