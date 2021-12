Ce vendredi 17 décembre 2021 marque l’an un de la disparition de Roger Bamba. À cette occasion, le président de l’UFDG a rendu hommage son ancien responsable de la communication. Plus de huit mois en détention à maison centrale de Coronthie, Roger Bamba n’a pas survécu à son incarcération.

« 17 décembre 2020 – 17 décembre 2021. Il y’a un an, jour pour jour, que Roger Bamba décédait dans les geôles du régime déchu faute de soins après qu’il ait été arbitrairement arrêté et détenu.

Je souhaite, à l’occasion de ce premier anniversaire de son décès, rendre un vibrant hommage à ce militant dévoué de l’UFDG et à ce combattant infatigable de la liberté dont le seul tort a été de se donner entièrement pour l’avènement dans son pays d’une société respectueuse des règles et des principes de la démocratie et de l’Etat de droit» se rappelle Cellou Dalein Diallo.

Plus loin, l’ancien premier ministre guinéen, annonce que l’Union des Forces Democratiques de Guinée (UFDG) est toujours sous le choc. « Mon cher Roger, ta disparition nous laisse inconsolables et le temps n’a aucune emprise sur la douleur que ton absence fait peser sur nous.

Ton épouse Christine et tes enfants font preuve d’un courage extraordinaire.

Nous continuerons de prier pour le repos de ton âme.

Tu nous manques Roger !» a-t-il écrit sur sa page Facebook