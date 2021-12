La société Webb Fontaine à travers le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), a organisé ce jeudi 16 décembre 2021, un atelier de concertation avec les acteurs du commerce extérieur sur le paiement des droits et taxes des Douanes sur la plateforme du GUCEG et à l’exportation qui s’effectue uniquement en ligne depuis le 1er décembre.

L’atelier a été lancé par le secrétaire général du ministère du Budget Gando Barry en présence du Directeur Général de la douane, Moussa Camara et le Directeur général du Guichet unique Mamoudou Diané.

Le Secrétaire général de ministère du budget a tenu à féliciter les acteurs pour leur implication dans la redynamisation de l’économie guinéenne.

«Le secteur privé est le moteur de la croissance et vous êtes les vrais patrons de l’économie».

Il a ensuite demandé au participants qui sont les transitaires, les consignataires et les représentants de banques commerciales, de la douane, d’avoir des échanges francs et sincères pour pouvoir améliorer le service.

«L’objectif de cet atelier c’est d’avoir des échanges assez directs sans ambages sur ce qu’il faut faire. On ne peut pas se contenter de dire la plateforme existe. On peut toujours l’améliorer», a rappelé Gando Barry. Avant de rassurer que le ministre du budget, la direction des douanes et la société concessionnaire du Guichet unique Webb fontaine Guinée SA et à la disposition des participants pour l’amélioration du service.

Par ailleurs, le représentant du ministère du budget n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction pour le travail accompli pas Webb fontaine Guinée : «le travail est extraordinaire, le travail est énorme. C’est bien d’avoir un partenaire qui essaie tous les jours de s’améliorer et d’aller au-delà de ce qui est acquis», lance-t-il à l’endroit de l’équipe de GUCEG.

Le Directeur général de GUCEG pour sa part a rappelé l’objet de l’atelier. «Nous avons mobilisé les acteurs pour un dialogue franc et sincère. Le ciel n’a pas de limite est notre slogan et nous croyons en cela. A chaque fois que nous lançons une nouvelle fonctionnalité, nous rencontrons les acteurs impliqués pour voir quels sont les défis au quotidien. Nous nous lançons le défi de les transformer en opportunités».

Aujourd’hui, le GUCEG a travers son site internet www.guceg.gov.gn c’est plus de 2 milles utilisateurs, près de 900 transactions par jour et plus de 10 milles déclarations payées depuis son lancement.

Bien que la plateforme ne manque pas d’éloges vue les performances, Mamadou Diané pense que cette journée d’échanges est un moment où son équipe ne mérite pas de cadeaux. Il veut découvrir les faiblesses de son travail pour les améliorer à la satisfaction de ses clients: «c’est leur jour. Il ne doivent pas nous faire de cadeaux. C’est le jour de nous dire s’il y a des faiblesses quelles sont ces faiblesses».

2 SOW