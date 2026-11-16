La Guinée s’accroche à son rêve de qualification pour la CAN 2027. Après un début de campagne difficile, le Syli national vient d’enregistrer une troisième victoire consécutive en dominant l’Érythrée (3-1), ce lundi 17 octobre, à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires. Un succès qui confirme le regain de forme des Guinéens et relance pleinement leurs ambitions avant le choc décisif face à l’Afrique du Sud.

Le visage du Syli national a bien changé depuis son entrée en lice dans ces éliminatoires. Battue par l’Afrique du Sud lors de la première journée, la Guinée a depuis retrouvé des couleurs et enchaîné les performances positives. Face à l’Érythrée, elle a confirmé cette montée en puissance en remportant les deux confrontations de cette trêve internationale.

Le Syli confirme sa domination face à l’Érythrée

La rencontre a d’abord été débloquée par Mohamed Soumah. Le défenseur guinéen, déjà buteur lors du match aller, a récidivé sur corner. À la réception d’un ballon d’Aguibou Camara, il a profité d’une intervention manquée du gardien érythréen pour ouvrir le score et mettre les siens sur la bonne voie.

Au retour des vestiaires, les Guinéens ont accentué leur domination. À la 52e minute, une belle combinaison entre Yadaly Diaby et Sékou Oumar Sylla a permis à ce dernier de délivrer un centre repris victorieusement par Yakhouba Gnagna Barry.

Quelques instants plus tard, l’avant-centre guinéen a remis ça. Bien servi par Ibrahima Brèze Fofana, à la suite d’un débordement sur le côté, Gnagna Barry a conclu au point de penalty pour s’offrir un doublé et mettre définitivement le Syli à l’abri.

La Guinée aurait même pu alourdir davantage le score. Aliou Baldé, Thierno Barry et Ibrahima Brèze Fofana, dont la tentative a heurté la barre transversale, ont notamment eu l’occasion de creuser l’écart. L’Érythrée a finalement sauvé l’honneur à la 90e minute en réduisant le score à 3-1.

Le Syli s’empare provisoirement de la tête du groupe D

Grâce à cette troisième victoire consécutive, la Guinée s’installe provisoirement en tête du groupe D. Avec cette dynamique retrouvée, les hommes de Paulo Duarte mettent désormais la pression sur l’Afrique du Sud, qui doit encore croiser le fer avec le Kenya ce mardi.

Le Syli totalise désormais 9 points en quatre rencontres, contre 7 pour les Sud-Africains, qui comptent toutefois un match en moins.

Un résultat favorable au Kenya pourrait permettre aux Guinéens de conserver leur fauteuil de leader avant les deux dernières journées des éliminatoires.

Afrique du Sud-Guinée : un choc aux allures de finale

Avec cette nouvelle victoire, la Guinée porte à trois sa série de succès consécutifs et se donne les moyens de jouer sa qualification jusqu’au bout. Le prochain rendez-vous face à l’Afrique du Sud, prévu en mars prochain, pourrait ainsi constituer un tournant majeur dans cette campagne.

Avant cette confrontation, le Syli suivra de près le duel entre les Sud-Africains et les Kényans, programmé ce mardi. Un faux pas des Bafana Bafana pourrait rebattre les cartes dans le groupe et offrir une marge de manœuvre supplémentaire aux Guinéens.

Les hommes de Paulo Duarte recevront l’Afrique du Sud à Conakry en mars 2027, avant de se déplacer à Nairobi pour affronter le Kenya lors de la dernière journée.

Partie de loin, la Guinée a désormais retrouvé le droit d’y croire. Mais le plus dur reste à faire : transformer cette belle remontée en une qualification pour la CAN 2027.