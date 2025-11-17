Lors d’un rassemblement tenu le 15 novembre 2025 à Paris, l’ancien premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, a adressé un message empreint de détermination à ses partisans. Revenant sur une décennie de lutte politique, l’opposant a appelé son camp à analyser sans complaisance les épreuves traversées.

Dans son allocution, Cellou Dalein Diallo a estimé que la Guinée se trouve à un tournant crucial de son histoire politique. Malgré les obstacles rencontrés, il affirme n’avoir aucune intention de renoncer. « Nous sommes à une phase critique. Il va falloir faire un choix et l’assumer. Il ne s’agit pas seulement de choisir : il faut assumer ce choix. Nous devons tirer les leçons, sans complaisance, de tout ce que nous avons subi comme injustices, comme difficultés, comme échecs », a-t-il déclaré, saluant la résilience de ses militants et leur engagement constant en faveur de la démocratie.

Poursuivant, il a mis en avant l’organisation interne de son parti et la détermination exemplaire de sa base : « Nous avons fondé ce parti pour conquérir le pouvoir par les urnes. L’UFDG n’a pas de rival en Guinée. Même en Afrique, il est difficile de trouver un parti aussi bien structuré, avec des militants aussi motivés et désintéressés. Ils sont là, debout, nuit et jour, prêts à se battre pour défendre leurs convictions et les valeurs auxquelles ils croient. C’est une fierté. Mais la force du parti, ce ne sont pas seulement ses dirigeants, ce sont surtout vous, les militants de la base. Vous êtes incorruptibles : on ne peut ni vous intimider ni vous effrayer. Vous êtes là. »

Il a également insisté sur la loyauté et l’abnégation des partisans de l’UFDG : « Avec la fidélité, la loyauté et la détermination qu’on vous reconnaît, surtout votre désintéressement, vous n’êtes pas là pour un poste ni pour de l’argent. Vous êtes là parce que vous aimez votre pays et parce que vous savez que l’UFDG est capable de mener les réformes nécessaires pour garantir l’égalité des droits, l’égalité des chances et une vie digne pour tous les citoyens. »

Cellou Dalein Diallo a aussiÀ Paris, Cellou Dalein Diallo appelle son camp à une introspection stratégique dressé un tableau sombre de la situation socio-économique du pays, pointant du doigt le manque de perspectives offertes à la jeunesse guinéenne :

« Nous nous battons pour le changement, pour que la Guinée soit régie par les règles et les principes de la démocratie et de l’État de droit, pour que les droits humains soient respectés. Cette jeunesse dynamique et intelligente doit pouvoir s’épanouir dans son pays. Il faut qu’elle cesse de mourir dans le désert, dans l’océan ou sur les routes menant vers l’Europe ou l’Amérique, parce qu’il est aujourd’hui presque impossible de s’épanouir en Guinée malgré ses richesses », a-t-il regretté.