Lors de l’Assemblée générale de ce samedi 16 novembre 2024, l’ancien parti au pouvoir a vivement critiqué la démarche du gouvernement et du CNT concernant la vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution. À travers une intervention sans détour, le RPG Arc-en-ciel a remis en cause l’opportunité et la sincérité de cette initiative qui, selon lui, manque de transparence et d’implication des partis politiques.

Depuis plus d’une semaine, des parlementaires sont déployés à travers l’intérieur du pays pour vulgariser l’avant-projet de nouvelle Constitution. L’ancien député et membre du Rpg Arc-en-ciel, Mohamed Lamine Kamissoko exprime son scepticisme quant à la forme actuelle de l’initiative. «Si aujourd’hui, les gens se lèvent pour dire qu’ils ont fait une constitution, mais qu’ils n’ont encore qu’un avant-projet à présenter, c’est préoccupant. Le peuple n’a même pas vu le projet final, il est donc difficile de lui faire accepter un avant-projet”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la confusion générée par l’utilisation de ce terme souligne que l’avant-projet, qui peut être assimilé à un « brouillon », ne justifie pas une mobilisation des fonds publics pour en faire la promotion. “Est-ce vraiment responsable de mobiliser des ressources pour tromper nos paysans, nos ouvriers et la population de base ?”.

L’autre critique majeure de l’honorable Kamissoko a concerné l’absence de concertation avec les partis politiques dans cette démarche. « Le peuple n’a pas sa place dans le programme de travail du CNR, il n’est pas privilégié. Les partis politiques sont les principaux acteurs des élections, or un tel travail ne peut être mené en leur absence », a-t-il insisté.

L’ancien député a fait référence au mémorandum des forces vives, qui regroupe plusieurs grands partis politiques, dont le RPG, l’UFDG et l’UFR. Pour lui, ces partis sont solidaires de cette déclaration et doivent, avec leurs responsables à Conakry comme à l’intérieur du pays, suivre de près les événements à venir. “Nous représentons 98% de l’électorat national de notre pays. Si nous sommes les véritables acteurs des élections, il est incompréhensible que notre rôle soit réduit à néant”, a-t-il martelé.