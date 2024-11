Comme nous l’avions annoncé dans un de nos précédents articles, le procès du journaliste d’investigation Thomas Dietrich s’ouvre ce lundi 18 novembre 2024, devant le tribunal civil de Genève. Le Réseau national des acteurs pour un développement durable (RENADE) dénonce une procédure judiciaire visant à intimider le journaliste.

Thomas Dietrich est poursuivi pour diffamation par le propriétaire d’Addax Energy, Jean-Claude Gandur, suite à ses révélations de l’importation de carburant toxique en Guinée impliquant cette société.

Dans un communiqué dont Guinee360 détient copie, le RENADE dénonce une tentative d’intimidation et de harcèlement judiciaire du journaliste d’investigation.

Cette plateforme de la société civile dirigée par Alseny Farinta Camara invite le tribunal civil de Genève à faire preuve de responsabilité face à ce dossier.

“La Société Civile guinéenne, très soucieuse de la manifestation de la vérité relative à la corruption entourant la signature du contrat irrégulier du trader pétrolier Addax and Oryx Group (AOG), de la fourniture, de la livraison et de la vente du carburant toxique en Guinée, exhorte le tribunal civil de Genève à faire preuve de responsabilité et de transparence dans ce procès”, lit-on dans le communiqué, appelant la justice suisse à se tenir aux côtés du peuple guinéen.

Le RENADE rappelle que la population guinéenne est la principale victime des pratiques corruptibles et du carburant frelaté d’une multinationale étrangère, précisant que “les faits reprochés à Addax Energy ont été largement documentés par la presse guinéenne et des organisations de la société civile”.

Il réaffirme son soutien au journaliste Thomas Dietrich, estimant que c’est la société Addax Energy et son propriétaire, Jean-Claude Gandur, qui doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et non le journaliste qui a dénoncé un scandale d’intérêt général.