Après la révélation de l’importation de carburant toxique en Guinée, le journaliste français Thomas Dietrich est poursuivi pour diffamation par Addax Energy et son propriétaire, le milliardaire franco-suisse Jean-Claude Gandur.

L’affaire remonte à plusieurs mois, lorsque Thomas Dietrich a révélé l’importation par Addax Energy de carburant de mauvaise qualité en Guinée. Selon le journaliste, ces carburants, potentiellement contaminés, auraient exposé des millions de personnes à des risques sanitaires majeurs. Au-delà de l’impact environnemental, Dietrich a mis en lumière un système de corruption qui, selon lui, permet à l’entreprise d’échapper à toute régulation stricte, notamment en Afrique.

Face à ces révélations, Addax Energy et son propriétaire, Jean-Claude Gandur, ont porté plainte pour “diffamation” et cherchent à faire condamner Thomas Dietrich à une lourde amende. Le journaliste, qui a fait l’objet de multiples pressions et menaces depuis la publication de son enquête, dénonce des “procédures-bâillons”, des tentatives visant à étouffer la vérité et à réduire au silence les voix critiques. Selon lui, cette action judiciaire s’inscrit dans une stratégie plus large des multinationales qui utilisent l’Afrique comme un “tiroir-caisse” et une “poubelle” pour leurs activités douteuses.

Sur son compte X, Thomas Dietrich a exprimé sa détermination à se défendre : “Lundi, j’irai me défendre pied à pied contre cette multinationale occidentale qui, comme tant d’autres, se sert de l’Afrique comme d’un tiroir- caisse et d’une poubelle. J’irai démontrer à la justice suisse à quel point il est urgent qu’elle s’intéresse aux activités troubles d’Addax en Afrique”, a-t-il déclaré.