Abdoulaye Kourouma, président du RRD s’est exprimé ce jeudi, sur le départ de la CORED de Mamadou Sylla au sein du quatuor. Il estime que ce sont des problèmes d’égo et d’appétit personnel qui opposent ces leaders.

«Vous savez, nous sommes dans une situation qui doit non seulement enseigner la nouvelle génération mais aussi le peuple de Guinée. Nos aînés sont dans un programme d’égo et d’appétit personnel. Ce qui veut dire que chacun parle de »moi » et personne ne parle de »nous ». Cela traduit le fait que nos aînés ne parlent que d’eux et non l’intérêt de ce peuple là ou de ce pays. C’est déplorable, c’est regrettable, sur des questions de futilités que des entités sensées à stabiliser ou à participer dans la construction d’un État de droit de façon très démocratique se disputent sur des questions qui ne sont pas aussi nécessaires à débattre. Ça traduit donc l’égo et d’appétit personnel dans ce qu’ils entreprennent», a dénoncé Abdoulaye Kourouma, président du RRD.

Par ailleurs, le président du rassemblement pour la renaissance et le développement a invité le peuple de Guinée à tourner la page des politiques pour faire face à la nouvelle génération. « Nous nous sollicitons que le peuple de Guinée essaie de tourner la page de ces anciens et faire face à la nouvelle génération pour le développement que ce pays aspire puisse l’obtenir », a conclu Abdoulaye Kourouma.

Il faut le rappeler, la CORED (convergence pour la renaissance de la démocratie), dirigée par Mamadou Sylla a suspendu sa participation au sein du regroupement de coalitions politiques appelé quatuor. L’annonce cette suspension a été faite hier mercredi 16 novembre à travers un communiqué publié, à cet effet, suite à un tweet du président de l’Ufr, Sidya Touré, dans lequel il a déclaré que la fonction du coordinateur n’existe pas au sein du quatuor.