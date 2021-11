L’ex Parti au pouvoir, le RPG-arc-en-ciel et ses partis alliés étaient conviés à une rencontre ce mercredi 17 novembre 2021 au Ministre de l’administration du Territoire et de la décentralisation.. L’objectif de cette rencontre est de discuter pour la mise en place du Conseil National de la Transition (CNT)

Au sortir de cette rencontre qui a duré quelques minutes, c’est le secrétaire général de l’ex Parti au pouvoir qui a fait le point. Pour Salim Cissé cette rencontre a permis d’échanger sur certains points essentiels concernant les partis politiques:

« L’objectif principal, c’est de rapprocher les positions pour que la formation du CNT soit non seulement possible mais que ça soit une organisation très bien faite dans l’intérêt supérieur de la Guinée(…) Nous ne devrions pas nous faire des préjugés. Nous devons travailler main dans la main pour que ce pays-là soit tiré de l’ornière. Et pour qu’on puisse lancer les bases essentielles d’un assaut du développement. Surtout, c’est le départ-là qui compte parce que ce qui est sûr, si la transition est bien faite, c’est la Guinée qui gagne. C’est le Guinéen qui gagnent » a déclaré Saloum Cissé.

Il faut que cette autre rencontre avec le RPG et ses alliés partis intervienne après la série de rencontres au palais du peuple avec les acteurs concernés par la mise en place du CNT.