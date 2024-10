Abdoulaye Bah, conseiller politique de Cellou Dalein Diallo, a exprimé son souhait de voir son leader accéder à la magistrature suprême lors des prochaines élections. Selon lui, le président de l’UFDG dispose des relations et les compétences nécessaires pour assurer le développement de la Guinée.

L’ancien président de la délégation spéciale de Kindia affirme que la popularité de Cellou Dalein Diallo reste incontestable bien qu’il soit en exil. “Le peuple de Guinée l’adore, lui fait confiance et l’aime. Aujourd’hui, une majorité de Guinéens, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, ou du Fouta, souhaite le voir à la présidence pour qu’il puisse transformer le pays, comme le fait actuellement le président Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire. Le président Cellou possède non seulement la capacité morale et intellectuelle, mais également la volonté, les équipes, la bonne foi et les relations nécessaires pour offrir à la Guinée ce qu’Alassane Ouattara a réalisé pour les Ivoiriens.”

Concernant le retour de Cellou Dalein Diallo en Guinée, Abdoulaye Bah affirme qu’il soutient pleinement son leader dans sa décision de revenir quand il le jugera opportun.