Une foule composée de vieilles personnes et de jeunes (hommes et femmes), a pris d’assaut les rues de Kaloum dans la matinée de ce lundi 17 octobre 2022. Ces personnes réclament l’indemnisation de plus de 400 travailleurs de l’Agence nationale de l’assainissement et de la salubrité publique (ANASP), après 20 ans de services rendus.

Ces manifestants étaient munis de balais et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire: «Vive le CNRD, les 408 travailleurs de ANASP réclament leurs indemnisations après 20 ans de service!»

Dans leur trajet, ces travailleurs n’ont pas épargné la devanture de la présidence. De là, ils ont pris la direction du gouvernorat de Conakry, où ils ont été reçus par la gouverneure. Madame M’Mahawa Sylla a d’abord fait savoir à ces personnes, qu’elles n’ont pas respecté la procédure qu’il faut, dans le cadre de l’organisation d’une manifestation.

«Vous devez d’abord adresser un courrier pour faire part de votre manifestation. Les agents de sécurité vous ont encadrés, parce que vous n’étiez pas en train de casser, sinon aucun regroupement de plus de 20 personnes n’est autorisé. Ce que je vous demande c’est d’être patient. Le gouvernement actuel a trouvé votre problème sur place, il y a assez de dettes que le gouvernement rembourse actuellement. Nous sommes en train de travailler sur le SPTD. Si les travaux finissent, nous n’irons pas chercher les travailleurs ailleurs, c’est parmi vous que nous allons prendre les gens à l’issue d’un test. Toutes les personnes qui seront aptes parmi vous seront prises. Je vais proposer cela au président. Je ne dis pas que c’est à partir de là que vous serez indemnisés, mais, tout recrutement pour le SPTD commencera par vous. Parce que vous, vous êtes déjà formés pour le travail.»

Après cet entretien avec la gouverneure, les travailleurs ont décidé de retourner à la maison. Ils disent porter confiance à dame M’Mahawa Sylla pour qu’ils soient rétablis dans leur droit.

«Nous avons demandé à rencontrer madame le gouverneur… Nous allons patienter. On va attendre qu’elle rencontre le président comme elle nous a promis, voir ce qui sera la suite», a laissé entendre Mamadou Yéro Traoré, porte-parole des travailleurs de l’ANASP.