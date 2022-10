Cellou Dalein Diallo s’est dit indigné du « kidnapping » du coordinateur des fédérations de l’intérieur de l’Union des forces démocratiques de Guinée. Arrêté à Hamdallaye dans la commune de Ratoma ce lundi 17 octobre 2022, l’ancien député a été conduit à la direction centrale de la police judiciaire située à Kaloum.

«C’est avec indignation que j’ai appris le kidnapping ce lundi de Cellou Baldé, ancien Député et Coordinateur des Fédérations UFDG de l’intérieur, par des gendarmes qui l’ont conduit à la Direction Générale des Investigations Judiciaires (DGIJ). Cette autre arrestation confirme s’il en était besoin la détermination de la junte guinéenne à faire taire tous ceux qui dénoncent ses dérives ou qui militent pour un dialogue crédible et une durée raisonnable de la Transition » a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée invite ses militants à une forte mobilisation pour la libération de l’ancien député et l’ensemble acteurs écroués à la maison centrale: « mobilisons-nous tous pour exiger la libération de Cellou Baldé et de tous les acteurs politiques et de la société civile illégalement détenus » a-t-il écrit sur sa page Facebook.