Le colonel Doumbouya a limogé Fatou Baldé Yansané de son poste de cheffe de cabinet du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Sans surprise, le décret est tombé ce lundi 17 octobre 2022.

Le CNRD n’a pas toléré la sortie médiatique de l’épouse de Kalémodou Yansané membre du bureau exécutif de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFD). Suite à la fuite d’un audio attribué au ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, madame Yansané Fatou Baldé avait fait une sortie le weekend dernier pour infirmer son contenu.

Dame Yansané n’avait pas hésiter de qualifier le ministre Gaoual de »menteur’ et menacé de le poursuivre en justice.

«Si cela continue, je me réserve le droit de le poursuivre pour diffamation. Je ne peux pas aller faire des études jusqu’à avoir des diplômes comme j’en ai eu, travailler pour ce pays, travailler pour les institutions internationales, être cheffe d’entreprise et que ce soit lui qui aille me défendre quelque part pendant que lui-même, se cherchait là-bas. Je suis désolée mais c’est du mensonge», avait-elle déclaré.

Désormais, elle n’est plus membre du gouvernement et elle a la possibilité de mettre en exécution ses menaces.

Fatou Baldé a été remplacée par monsieur Alpha Saliou Kourouma, précédemment conseiller juridique au service inspection et audit interne de l’ARPT.