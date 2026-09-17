TPI de Dixinn : il vole 5 millions pour soigner son père et écope d’un an de prison

Le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn a rendu son verdict, ce jeudi 17 septembre 2026, dans une affaire de vol portant sur 5 millions de francs guinéens. Poursuivi pour des faits commis au préjudice de Mory Traoré, Morlaye Fofana, 20 ans, a été reconnu coupable et condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont quatre assortis du sursis.

À la barre, le prévenu n’a pas contesté les faits. Il a reconnu avoir pris l’argent, expliquant l’avoir utilisé pour prendre en charge les soins de son père, malade et alité au village. « J’ai pris l’argent dans la voiture. Lorsque j’ai pris l’argent, j’ai garé la voiture dans la cour et je suis parti », a-t-il déclaré à l’audience.

Selon le ministère public, Mory Traoré avait confié son véhicule à Morlaye Fofana pour le laver. C’est au cours de cette opération que le prévenu aurait pris les 5 millions de francs guinéens qui se trouvaient dans le véhicule, avant de partir pour le village.

Six mois après les faits, Morlaye Fofana a été interpellé puis conduit devant le parquet du TPI de Dixinn.

Estimant les faits établis, le ministère public a requis un an d’emprisonnement contre le prévenu. Il a également demandé que les intérêts civils soient renvoyés devant la juridiction compétente. Les débats se sont déroulés en l’absence de la partie civile, Mory Traoré, qui n’était pas présent à l’audience.

À l’issue des débats, le juge Thierno Oumar Barry a rendu sa décision sur le siège. Le tribunal a déclaré Morlaye Fofana coupable de vol et l’a condamné à 12 mois d’emprisonnement, dont quatre mois assortis du sursis.

Les intérêts de la partie civile ont, quant à eux, été réservés.