Lors de l’Assemblée générale du RPG Arc-en-ciel tenue ce samedi 17 août 2024, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce sous le régime d’Alpha Condé, a exprimé de vives critiques à l’encontre de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Il accuse la juridiction d’adopter une approche partiale, dénonçant un “deux poids, deux mesures” dans le traitement des dossiers impliquant d’anciens ministres du régime déchu d’Alpha Condé, par rapport à ceux du gouvernement actuel du CNRD.

Selon Marc Yombouno, plusieurs anciens dignitaires, dont l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, sont détenus depuis près de trois ans sans que des preuves concrètes ne soient fournies pour justifier leur incarcération. « Les Kassory, Diané, Oyé, Bill Gates, Al Sissi et autres sont des citoyens comme Charles Wright, Goumou ou Cissé. Qu’est-ce qui les différencie ? Pourquoi les uns sont-ils immédiatement emprisonnés sans enquête, tandis que d’autres bénéficient de procédures rigoureuses qui finissent par les disculper ?» a-t-il déclaré devant des militants du parti.

L’ancien ministre a mis en lumière ce qu’il considère comme une inégalité flagrante dans la gestion des affaires judiciaires. Il a rappelé que malgré les multiples enquêtes et audits menés, les autorités judiciaires n’ont toujours pas présenté de preuves solides contre les proches d’Alpha Condé. En revanche, certaines personnalités liées au CNRD, telles que Charles Wright, Ousmane Gaoual Diallo, Bernard Goumou, et Moussa Cissé, ont rapidement vu leurs dossiers classés sans suite après des enquêtes qu’il qualifie d’”expéditives”.

La direction nationale du RPG Arc-en-ciel a saisi cette occasion pour interpeller les autorités de la transition sur l’importance d’une justice équitable. « Nous demandons simplement que la boussole de la justice, si elle est réellement celle qui doit guider les actions de gouvernance, soit appliquée de manière égale à tous », a insisté Marc Yombouno.

En rappelant le traitement réservé aux anciens collaborateurs du professeur Alpha Condé, il a souligné l’urgence de réévaluer ces dossiers pour restaurer la confiance du peuple guinéen dans ses institutions judiciaires. « Dans le cas de Kassory, il n’y a pas eu d’enquête ni d’audit ou de contrôle. Il n’y a pas eu de contradiction. Il a été conduit directement en prison. Au sein même de la CRIEF, il y a des juridictions qui ont demandé la libération pure et simple de nos camarades. Pour les autres, en quelques semaines, on dit qu’on a fait des enquêtes, qu’il n’y a rien. Pour nous, trois ans, et ils n’ont toujours pas fini de faire leurs enquêtes », a-t-il déploré.

Pour rappel, les accusations visant plusieurs personnalités proches du CNRD ont été classées sans suite par le parquet spécial de la CRIEF, le 5 août dernier. Parmi elles, on compte Charles Alphonse Wright, ancien ministre de la Justice, Ousmane Gaoual Diallo, ancien ministre des Postes et actuel ministre des Transports, Dr Bernard Goumou, ancien Premier ministre, et Moussa Cissé, ex-ministre de l’Économie et actuel directeur général de la Société nationale de Pétrole (SNAP).