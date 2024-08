Le Sénégal a franchi un cap technologique majeur ce vendredi 16 août 2024, avec le lancement réussi de son premier satellite, « GaindéSat-1A », depuis la base de Vandenberg en Californie, aux États-Unis. Cet événement historique s’est déroulé en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, qui a suivi avec fierté le lancement du satellite.

Ce satellite, premier du genre pour le Sénégal, aura pour mission de survoler plusieurs fois le territoire national afin de collecter des données cruciales. Ces informations seront utilisées pour diverses applications allant de la surveillance climatique à la gestion des ressources naturelles, en passant par la sécurité, la défense, ainsi que l’agriculture.

Les domaines spécifiques visés incluent :

– La surveillance des catastrophes naturelles ;

– Le suivi de la végétation et des cultures ;

– La gestion de la qualité de l’air et de l’eau ;

– La cartographie et la géolocalisation ;

– L’exploration minière et pétrolière.

Le Président Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué d’exprimer sa joie et sa fierté suite à cet accomplissement : “Le Sénégal entre aujourd’hui dans une nouvelle ère avec le lancement réussi de notre premier satellite, GaindéSat-1A, à 18h56 précises depuis la base de Vandenberg en Californie. Fruit de 5 années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible”, a-t-il écrit sur X.

Le projet GaindéSat-1A représente le fruit de cinq années d’efforts soutenus de la part d’ingénieurs et de techniciens sénégalais, soutenus par le gouvernement. Il marque une étape clé vers la souveraineté technologique du pays, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.