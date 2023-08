En détention à la Maison centrale de Conakry depuis le 3 novembre 2022, l’ex intendant de la présidence sous Alpha Condé a bénéficié, ce mercredi 16 août 2023, d’un non-lieu de la chambre d’instruction de la Cour de répression des infractions et financières (CRIEF).

Ce dossier a connu une journée tumultueuse, ce mercredi. le matin, le président de la Cour saisi d’une demande de libération se déclare incompétent dans cette procédure. Rebondissement dans l’après-midi. La chambre d’instruction de la CRIEF rend une décision favorable à Kabinet Sylla en annulant toutes les charges contre lui. Une décision incluant, entre autres : une ordonnance de non-lieu, confirmant l’abandon de toutes les accusations portées à son encontre et devant entraîner sa mise en liberté, des ordonnances de main levée émises concernant les saisies sur ses comptes privés et ceux de son entreprise. Ainsi que la délivrance d’une ordonnance de restitution de ses biens, y compris les immeubles et les véhicules saisis. En outre, la levée de son interdiction de sortie du territoire national.

Poursuivi pour des faits de « corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bandes organisées, recèle de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité », le PDG des groupes Djoma pourrait donc éventuellement être libéré.