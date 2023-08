Le ministre guinéen du Budget a pris part mercredi 16 août 2023, à la cérémonie de présentation du document de programmation budgétaire pour l’exercice 2024-2026 au Palais du peuple, siège du Conseil national de la transition. Dr Lancinet Condé a expliqué ce qui est prévu dans ce budget pour la maîtrise de l’inflation en République de Guinée.

Le document de programmation budgétaire soumis à l’appréciation des conseillers nationaux du CNT à cet effet, comprend quelques parties essentielles. C’est notamment le développement macroéconomique récent et perspectives, les perspectives budgétaires 2024-2026, la stratégie nationale et les stratégies sectorielles, la stratégie de gestion de la dette moyen terme et l’analyse et gestion des risques.

Sur la période 2024-2026, qui correspond au périmètre du cadrage budgétaire pluriannuel, Lancinet Condé explique que le taux de croissance moyen est estimé à 6, 5% avec un pic de 7,4% en 2026, qui sera soutenu par une forte mobilisation des investissements dans les secteurs secondaires (41%) et tertiaire (34%).

«L’inflation sera maîtrisée à un niveau moyen annuel de 6,3% sur la même période par rapport à 11,2% pour 2020-2022. Ce niveau d’inflation est soutenu par l’amélioration des circuits de distribution, l’augmentation de l’offre de produits alimentaires, l’augmentation et les actions renforcées de lutte contre la cherté de la vie », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Le ministre du budget précise que, les mesures de stabilisation de la monnaie nationale viendront s’ajouter à ces efforts, surtout le rapatriement des recettes d’exploitation et le taux d’échange de franc guinéen devrait se déprécier en moyenne annuelle de 0,57% par rapport au dollar américain. Ainsi selon lui, on estime que le taux de change se fera de 8 805,7% GNF pour 1 dollar en 2024, de 8 899, 9% GNF en 2026.

Le patron du budget guinéen, indique que sur la base des efforts de politique fiscale envisagée et des financements potentiels attendus des partenaires techniques et financiers, les recettes du Budget de l’Etat pour les trois prochaines années sont projetées à 108 131, 81 Mds, dont 96, 66 proviennent des recettes intérieures.

Dans le cadre de la mobilisation de ces recettes, la Direction générale des impôts mobilisera 54, 56% de recette prévision, la Direction générale des douanes participera à hauteur de 33, 96% et la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique contribuera à hauteur de 8,14%, a fait savoir le ministre du Budget.

Quant aux dons attendus, le ministre explique aussi qu’ils représentent 3, 34% des recettes pour la même période. «Les recettes fiscales minières sont projetées à 16 899, 14 Mds de GNF et représentent 17,13% des recettes fiscales».

Pour l’année 2024, le niveau de recettes budgétaires attendues est de 32 222,80 Mds, dont 31 160, 78 Mds de recette intérieure. La pression fiscale projetée sur la période s’élève en moyenne à 12, 57 par an, avec un taux de 12,20% prévu en 2024, 12, 50% en 2025 et 13% en 2026.