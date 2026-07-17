Enseignement technique et professionnel : trois candidats sur quatre admis à l’examen de sortie

Les résultats de l’examen de sortie de l’enseignement technique et professionnel sont désormais connus. Selon les chiffres officiels, 27 179 candidats ont pris part aux épreuves organisées en juin dernier, dont 17 930 filles et 9 249 garçons.

À l’issue de cette session, 21 078 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 77,55 %. Parmi les admis figurent 13 927 filles et 7 151 garçons, confirmant une forte participation féminine dans les effectifs de l’enseignement technique et professionnel.

Les performances varient toutefois selon les filières. Le BTS Enseignement franco-arabe réalise le meilleur résultat avec un taux de réussite de 100 %, les 16 candidats inscrits ayant tous été admis. Il est suivi du CAP Exploitant agricole, avec 94,69 % de réussite, et du CAP Technique de santé communautaire, qui affiche 90,80 %. Le BT Enseignement préscolaire enregistre également une performance remarquable avec 89,34 %.

Dans les filières regroupant le plus grand nombre de candidats, le BTS compte 3 206 admis sur 3 809 candidats, soit un taux de réussite de 84,17 %. Le CAP affiche 81,06 %, le BT Santé 79,93 %, le BTS Santé 79,01 % et le BT 77,24 %.

À l’inverse, certaines filières enregistrent des résultats plus faibles. Le Brevet d’Études Professionnelles (BEP) affiche un taux de réussite de 60,75 %, tandis que le CAP Soins de santé communautaire présente le taux le plus bas de cette session, avec 44,44 % de réussite.