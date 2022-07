Suite à la nomination de Bernard Goumou pour assurer l’intérim à la primature, des spéculations ont laissé croire que Mohamed Béavogui est sur la voie d’être remplacé. A travers un entretien accordé à nos confrères d’Africaguinée, monsieur Béavogui a coupé court aux supputations.

Le premier ministre a affirmé être hors du pays pour des raisons de santé: «Au moment où je vous parle, je suis à Rome. Vous avez entendu le décret qui dit que je suis absent. Alors, je vous le confirme. Je viens d’un système où on a un contrôle médical tous les ans. Ça fait plus d’un an déjà donc, il faut que je le fasse.»

Sur la question d’un prétendu limogeage, l’ancien sous-secrétaire général des Nations unies au compte de la FAO, a répondu par ceci: « Que voulez-vous comme raison ? C’est les gens qui veulent toujours inventer des choses, mais moi je n’en sais pas.»