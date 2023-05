L’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Cherif Diaby, l’un des accusés dans le dossier des événements du 28 septembre 2009, a perdu son épouse ce mardi 16 mai 2023. Pour assister la cérémonie funèbre, l’avocat du prévenu a sollicité une mise en liberté de son client, mais la demande a été aussitôt rejetée cette demande.

Maître Bombi Mara indique que Colonel Chérif Diaby a perdu son épouse avec qui, il a vécu, plus d’une vingtaine d’années dans les liens de mariage. Pour permettre au veuf de participer aux obsèques, il a sollicité du président du tribunal une mise en liberté.

Comme toutes les demandes de mise en liberté, sollicitées depuis le début de ce procès, le ministère public s’est opposé de façon catégorique à cette demande. Il invoque la gravité des charges retenues contre le prévenu Diaby et l’impacte de cette libération sur le déroulement du procès.

Finalement, le tribunal a rejeté purement et simplement la demande formulée par Me Bombi Mara.

Il faut rappeler que l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Cherif Diaby est poursuivi pour complicité, non-assistance à personne en danger et entrave à l’arrivée de secours, lors du massacre au stade du 28 septembre 2009. Ces événements ont coûté la vie à plus de 150 civils, certains portés disparus et plusieurs femmes violées.