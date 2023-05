Ce mardi 16 mai 2023, Paul Moussa Diawara, ancien directeur général de l’Office guinéenne de publicité (OGP) et son directeur des affaires administratives et financières (DAAF) ont comparu devant la Chambre des appels de la Cour de représentation des infractions économiques et financières (CRIEF). Les parties à ce procès ont procédé aux plaidoiries et aux réquisitions avant le renvoi de l’audience au 6 juin prochain pour décision être rendue.

C’est un vieux dossier de près de 5 ans qui oppose l’État guinéen et l’ancien directeur de l’Office guinéenne de publicité (OGP), Paul Moussa Diawara et son comptable Inza Bayo. Les deux hommes avaient été condamnés par le tribunal de première instance de Kaloum, pour le détournement de plus de 39 milliards de francs guinéens, en 2019.

À l’époque, ils avaient été condamnés chacun à 5 ans d’emprisonnement. En plus, au paiement de la somme détournée d’un peu plus de 39 milliards de francs guinéens, 10 milliards de francs guinéens pour dommages et intérêts avec une amende de 50 millions de francs guinéens chacun.

C’est contre ce jugement rendu par le TPI de Kaloum sous le N°032 en date du 15 avril 2019, que les prévenus ont interjeté appel devant la Chambre des appels de la Crief. Ils souhaitent une annulation et un renvoi à des fins de poursuite, mais le parquet spécial et la partie civile (État guinéen) ne sont pas de cet avis.

« Le ministère public que je représente ici requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Président d’infirmer partiellement le jugement N°032 en date du 15 avril 2019 entrepris par le tribunal de première instance de Kaloum quant au montant reproché à M. Bayo et à M. Diawara. Vous les condamnerez après avoir retenu leur culpabilité au paiement à l’État guinéen la somme de vingt-quatre milliards huit cent trente-huit millions trois quatre vingt-un mille huit cent sept (24 838 381 807) GNF. Pour le reste des aspects de la décision, le ministre public vous demande humblement, vous et à vos honorables assesseurs à confirmer la décision », a requis Aly Touré.

L’avocat de l’État guinéen, Me Sanoussy Barry quant à lui, a plaidé pour la confirmation des peines prononcées à la première instance. Il invite le président de la Chambre d’appel de la Cour à tenir en compte de deux éléments selon lui : « La gravité des faits et le refus des prévenus de coopérer. »

Paul Moussa Diawara a plaidé à nouveau non-coupable dans cette affaire. Il sollicite un renvoi à de fins de poursuite pour lui et son coaccusé. Il se dit victime d’un règlement de compte.

Après cette séance de plaidoiries et réquisition, le tribunal a renvoyé l’audience au 6 juin prochain, pour rendre sa décision.