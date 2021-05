La biometrisation des documents officiels se poursuit en Guinée. Après la carte d’identité nationale et le passeport, c’est le tour des permis de conduire. Désormais, pour obtenir un permis de conduire, il faut passer par un exemen préalable.

C’est ce qu’à annoncé le ministre de la Sécurité Albert Damantang Camara en collaboration avec ses homologues des Finances et des Transports.

Thomas Greg Afrique de l’Ouest est la société qui aura été retenue pour délivrer des documents sécurisés. Prenant la parole, le ministre des transports promet désormais que «c’est un travail sérieux qui donne à nos permis de conduire une importance, pas seulement au niveau des guinéens mais aussi à l’étranger. Quand tu as un permis guinéen livré, arrivé à l’étranger, tu as automatiquement le permis du pays. C’est ce qui fait que nous avons passé une étape importante. Les permis guinéens n’avaient aucune valeur», regrette, Mohamed Keita.

De son côté, le ministre de la Sécurité et de la protection civile rassure que toute personne qui aura besoin d’un permis passera désormais un examen. «C’est tout un processus qui fait qu’en fin les conducteurs guinéens vont passer un examen après avoir suivi des cours sur le code de la route. On va cesser de voir des motards doubler sur la droite et un certain nombre de comportements vont s’améliorer dans la circulation. En plus des documents sécurisés, les pratiques vont améliorer largement l’identification des conducteurs, la sécurité routière et sans doute des recettes supplémentaires pour l’Etat», a annoncé Albert Damantang Camara.