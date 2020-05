La chasse aux opposants du régime Alpha Condé se poursuit dans le pays depuis le double scrutin controversé du 22 mars dernier. Le dernier cas, c’est le kidnapping de 8 responsables de l’Ufdg, principal parti de l’opposition guinéenne, dans la sous-préfecture de Kegnéko, détenus dans la prison civile de Mamou.

Cellou Dalein Diallo a réagi suite à cette arrestation. « La chasse à l’homme déclenchée par Alpha Condé contre les cadres du FNDC et de l’Opposition continue de plus belle malgré la pandémie et le carême. Jeudi dernier, 8 responsables de l’UFDG de Kégnéko ont été kidnappés et transportés à la prison civile de Mamou. Ils rejoignent une dizaine d’autres cadres de l’UFDG dont 3 femmes kidnappées à Timbo« , a-t-il écrit sur sa page Facebook.

« Peuple de Guinée, ton calvaire ne finira qu’avec le départ de Alpha Condé. Mobilisons nous à cet effet !« , a lancé l’opposant.

Des dizaines d’opposants et membres du Fndc sont détenus dans les prisons et camps militaires à travers le pays. Les Ong Human rights watch, Amnesty international et Fidh, ont dénoncé les égarements du régime Alpha Condé qui profite de la crise sanitaire pour « harceler, intimider et arrêter les voix critiques ».