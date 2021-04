La société turque, KARPOWERSHIP donne le sourire à de nombreux personnes démunies en Guinée. En ce mois saint de Ramadan où les prix des denrées alimentaires sont de plus en plus chères, il est difficile pour certaines personnes de trouver d’aliments pour rompre le jeûne. Pour les aider, KARPOWERSHIP a remis, ce 17 avril 2021, des vivres et des produits entrant dans la lutte contre le Covid-19, à quatre associations sociales nationales.

Au-delà de la fourniture du courant électrique à la Guinée à un faible coût, KARPOWERSHIP s’implique dans le social en apportant un appui alimentaire aux personnes les plus vulnérables.

Ce don est composé de 120 cartons de sucre, 120 sacs de riz de 50 kg ; 40 cartons de dattes ; 2000 masques anti Covid-19 ; 40 cartons de grumeau de mais précuit de 500g ; 40 cartons de grumeau de mil précuit de 500g, 40 cartons de Mayonnaise BAMA de 946 ml ; 40 cartons de beurre margarine de 900g ; 40 cartons d’eau de javel de 5l ; 40 cartons de gel hydroalcoolique de 500ml et 40 sacs de lait de 25 kg.

« Nous sommes honorés par l’organisation de cet événement qui s’inscrit dans nos œuvres vers le peuple guinéen. Avec nos partenaires locaux, en l’occurrence EDG et le ministère de l’Energie, on a pu assurer une certaine stabilité du réseau électrique à très faible coût. Ceci va sûrement contribuer au développement et à la croissance de la Guinée. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour exprimer notre amitié, notre amour envers le cher peuple guinéen par l’organisation de cette cérémonie de donation de vivres à une certaine population défavorisée de la Guinée afin de les aider à bien passer ce ramadan », a déclaré le Directeur pays KARPOWERSHIP, Aymen BOUDERBELA.

« La distribution de ces vivres a été assignée à quatre associations guinéennes locales qui sont engagées et actives sur le plan social », a-t-il ajouté.

L’association des femmes Oulémas de Guinée est une des bénéficiaires. Sa présidente, Hadja Mariama Sow, remercie la société turque pour ce geste : « J’ai un sentiment de réconfort. Nous sommes réconfortées de voir que quelqu’un pense aux pauvres, aux gens démunis. Nos communautés en ont besoin. Et nous allons utiliser cela afin qu’elles soient très contentes. Je voudrais remercier très sincèrement le donateur pour ce geste magnanime surtout à cette occasion du mois de pénitence. C’est le moment de faire de sacrifices et c’est le moment de chercher des bénédictions auprès de Dieu. »

Elle assure que la distribution de ces vivres se fera conformément aux règles islamiques : « Nous allons repartir cela comme il se doit, selon les règles de notre religion, à savoir n’ignorer personne, surtout ceux qui en ont besoin. Car vous le savez, parmi nous, il y a des gens qui n’arrivent pas à rompre le jeûne et nous allons penser à eux. »

Rose Crespin, Directrice générale adjointe de la Cité Solidarité de Taouyah, est très heureuse du don, mais dit ne pas être surprise, car les Turcs ont toujours fait des gestes pour la Cité de Solidarité, notamment l’Agence turque de coopération et de développement (TIKA) : « Je heureuse et réconfortée de ce qu’on nous offre aujourd’hui pendant ce mois saint de Ramadan. Ce geste ne me surprend pas parce que les Turcs ont beaucoup fait pour nous à la Cité de la Solidarité. Ils nous ont rénové l’infirmerie, le mois de ramadan passé ils nous ont appuyés. La TIKA vient de nous construire une boulangerie moderne de l’amitié turque. »

La Confédération des femmes leaders de Guinée (COFEL), l’Association des femmes oulémas de Guinée, la Cité Solidarité et l’ONG « Mon enfant, ma vie », sont les quatre structures sociales chargées de distribuer ces vivres et ces produits anti Covid-19 aux personnes les plus démunies.